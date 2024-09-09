На Бали планируют ввести для туристов новые штрафы

Штрафовать и даже сажать в тюрьму туристов, не оплативших туристический сбор, предлагают на Бали. И.о. обязанности губернатора индонезийского острова Санг Мадэ Махендра Джая заявил, что новое правило уже действует продолжительное время, но эффективность меры пока под сомнением, сообщает Рrofi.travel.

"В будущем за это могут быть введены санкции в размере не менее 10-кратного штрафа. Либо - недельное тюремное заключение", - передает слова чиновника РИА Новости.

Кроме предлагаемых санкций, и.о. обязанности губернатора Бали призвал также предоставить стимулы для лиц и организаций, помогающим собирать сборы с иностранных туристов.

«Это - часть фильтра проверки туристов», — подчеркнул Санг Маде.

Как напоминает издание, власти Бали стали взимать туристический сбор с иностранных посетителей 14 февраля 2024 года. Его размер составляет около 10 долларов.