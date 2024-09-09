Ученые из России и Беларуси сумели продлить жизнь солнечным батареям

Коллектив ученых России и Беларуси совершил прорыв в области солнечной энергетики, сумев синтезировать наноматериалы, которые способны заметно повысить долговечность и эффективность солнечных батарей.
Об этом сообщает gazeta.spb.ru со ссылкой на пресс-службу Петербургского электротехнического университета «ЛЭТИ», где проводилось базовое исследование.
Результаты исследования продемонстрировали: фрактальная организация наноматериалов, повторяющая формы и узоры на разных масштабах, может значительно повысить стабильность перовскитных солнечных элементов.
Такой подход уменьшает физическую и химическую деградацию свойств материала, что крайне важно для повышения долговечности солнечных элементов.
По словам профессора Вячеслава Мошникова, руководителя кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в будущем планируется на основе разработанных составов слоев создать прототип солнечной ячейки.
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