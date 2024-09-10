BMW отзывает свыше 1,5 миллиона автомобилей во всем мире

17:50 2024-09-10
BMW отзывает свыше 1,5 миллиона автомобилей во всем мире

Причина в проблеме, связанной с тормозной системой, производителю придется пересмотреть весь модельный ряд.

Немецкий автопроизводитель BMW вынужднно отзывает свыше 1,5 миллиона автомобилей по всему миру.

Причина - в проблеме тормозной системы, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ. Каких конкретно моделей касается неисправность, не уточняется.

СМИ отмечают, что производителю придётся пересмотреть весь модельный ряд.

В начале сентября издание Handelsblatt писало, что BMW планируют отозвать свыше 170 тысяч электромобилей. У машин обнаружили проблемы с изоляцией электроники, они могли привести к пожарам.

 

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