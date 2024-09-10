Из-за ошибки своего менеджера китайская компания может потерять 4,2 миллиона долларов

Дело в том, что на сайт интернет-магазина он выложил стоимость стиральные машин в 299 юаней, а не 1699 юаней, какова их цена в реальности.

Соответственно, случился ажиотаж: покупатели ринулись заказывать дешевую технику, и в течение 20 минут нагрузка на сайт была огромной.

Китайский бренд стиральных машин Little Swan Dongshan Franchise Shop, который базируется в Аньхое, теперь просит клиентов отменить заказы, которых за минуты набралось более 40 тысяч.

Но, если клиенты откажутся это делать, компания понесет большие убытки, причем работник вряд ли сможет их покрыть. Чтобы компенсировать потери компании, ему придется работать 774 года.