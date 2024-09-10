Медведь в США залез в дом и украл желе из холодильника

18:30 2024-09-10
Медведь в США залез в дом и украл желе из холодильника

Эксперты утверждают, что перед зимней спячкой у них очень обостряется нюх, и зверь мог учуять лакомство издалека.

Медведь в Калифорнии залез в дом и украл желе из холодильника, сообщает Газета.ру. По словам хозяев, нежданный гость устроил на кухне переполох.

Скотт Клотье рассказал, что медведь забрался в его дом, когда там не было близких, и сразу же пошел на кухню. Там зверь открыл холодильник, достал желе и с гостинцем убежал обратно в лес. По словам мужчины, медведь оставил после себя бардак и поломанную мебель, теперь придется делать ремонт.

Специалисты пояснили, что перед спячкой медведи имеют особенно острый нюх. Вероятно, что вышедший из леса хищник учуял запах желе из дома Скотта, хотя оно и хранилось в холодильнике.

«Медведи, готовясь к сезону спячки, начинают запасаться едой. Спячка у них начинается в октябре», — уточнили эксперты.

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