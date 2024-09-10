38 футболистов в Китае отстранили от игры пожизненно за ставки и "договорняки"

Китайская футбольная ассоциация наложила на 43 человек, включая 38 игроков, пожизненный запрет на занятие деятельностью, которая связанна с футболом. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на официальный сайт организации.

Санкции ввели за ставки и договорные матчи. В общей сложности ассоциация применила разные дисциплинарные наказания в отношении 61 человека.

В частности, трое из 38 пожизненно отстраненных спортсменов - бывшие игроки сборной Китая, включая Цзинь Цзиндао. А также - футболист сборной Южной Кореи Сон Джун Хо, также выступавший в китайской лиге.

Всего на протяжении двухлетнего расследования было арестовано 128 человек. Также ликвидировано 12 банд, занимающихся азартными онлайн-играми. 34-м фигурантам дали тюремные сроки.