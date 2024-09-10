Volkswagen может начать увольнять сотрудников вопреки действующим гарантиям

Автоконцерн Volkswagen намерен отозвать гарантии работникам и начать с 1 июля будущего года сокращения, сообщает РИА новости со ссылкой на письмо концерна профсоюзу IG Metall.

По данным издания, компания в конце 2024 года отменит гарантию трудоустройства сотрудникам, которую не раз продлевали с 1994 года.

"После этого им будет предоставлена ​​шестимесячная переходная защита. То есть, операционные увольнения возможны с 1-го июля. Раньше это было исключено гарантиями трудоустройства вплоть до 2029-го года", — пишет таблоид.

По словам главы концерна Оливер Блуме, Volkswagen из-за стремления конкурентов обосноваться в Европе берет курс на экономию. В компании не исключают увольнений и даже закрытия производств в ФРГ.

Профсоюзы уже заявили о готовности к противодействию планам концерна, вплоть до забастовок.