Спорт в выходные снижает риск деменции в старости

18:56 2024-09-11
Спорт в выходные снижает риск деменции в старости

К такому выводу пришли китайские ученые, проанализировав данные свыше 75 тысяч человек от 50 до 74 лет.

Занятия спортом в выходные способны снизить риск развития деменции на 26 процентов. К такому выводу пришли китайские ученые в ходе своих исследований, опубликованных в научном журнале Nature.

Они проанализировали данные свыше 75 тысяч человек от 50 до 74 лет. И обнаружили: те из них, что занимались спортом не меньше 150 минут в неделю, имели на 26 процентов более низкий риск развития деменции, нежели люди, не имевшие физической нагрузки.

Исследователи обнаружили при этом, что риск развития деменции оказался ниже у людей, занимавшихся спортом в выходные дни.

Ученые полагают: занятия спортом способны защитить от деменции, снижая воспаление и улучшая кровообращение в мозге. Они также отмечают, что физнагрузка помогает поддерживать здоровый вес и уровень холестерина, что тоже способствует снижению риска развития деменции.

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