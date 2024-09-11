Голосовой анализ ИИ способен выявить гипертонию с большой точностью

Компания Klick Labs создала инновационную модель ИИ для диагностики гипертонии по голосу. Исследование демонстрирует высокую эффективность метода, сообщает karl-marks.ru.

Нейросеть анализирует множество недоступных человеческому слуху вокальных биомаркеров для выявления признаков повышенного артериального давления. Точность диагностики - 84 процента для женщин и 77 процентов для мужчин.

245 участников в ходе эксперимента на протяжении двух недель регулярно записывали голосовые сообщения в специальное приложение. Система при формировании прогностических моделей учитывает гендерные особенности.

Разработка имеет большой потенциал для улучшения доступности и эффективности здравоохранения. По данным ВОЗ, гипертония фиксируется у каждого четвертого человека в мире.