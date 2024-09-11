Корабль «Союз МС-26» доставит на МКС самого пожилого действующего астронавта NASA

С космодрома Байконур к Международной космической станции 11 сентября 2024 года был запущен пилотируемый корабль «Союз МС-26». На его борту - три члена экипажа.

Корабль должен пристыковаться к исследовательскому модулю «Рассвет» российского сегмента станции. В числе "пассажиров" корабля - российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит.

Для Вагнера этот полет - второй в карьере, для Овчинина четвертый. 69-летний Дональд Петтит - самый возрастной астронавт NASA и самый опытный участник экспедиции.

Впервые в космос он отправился в 2002 году на шаттле «Индевор» и провел на МКС 161 день, совершив два выхода в открытый космос.

Если полет «Союза МС-26» будет идти по плану, на Землю Петтит, Вагнер и Овчинин вернутся 1 апреля 2025 года на этом же корабле. А через 19 дней американский астронавт отметит свое 70-летие.