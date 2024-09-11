Трудоголики умирают раньше, чем алкоголики

20:22 2024-09-11
Трудоголики умирают раньше, чем алкоголики

Хроническое переутомление вызывает головные боли, проблемы со сном, негативно сказываются на нервной системе, сосудах и сердце.

Спортивный врач Александра Пурига рассказала Утро.ру, что склонные к чрезмерной переработке люди имеют меньшую продолжительность жизни, чем те, которые страдают от алкоголизма.

По словам эксперта, регулярное переутомление и стресс способны нанести организму больший вред здоровью, чем некоторые вредные привычки. Хроническое переутомление вызывает головные боли, проблемы со сном, негативно сказываются на нервной системе, сосудах и сердце.

Завлабораторией РАН Василий Сериков добавил, что сменный график работы и продолжительные рабочие смены тоже могут негативно влиять на здоровье. Он подчеркнул, что переработки, сокращение периода отдыха даже в отдельные недели могут оказать не очень хорошее воздействие на организм работников.

Сериков уточнил, что трудоголизм способствует развитию гипертонии, невротических расстройств, ишемической болезни сердца, заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервно-мышечной системы.

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