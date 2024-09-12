В Таиланде пара купила на ужин моллюсков и нашла в них жемчуг

16:49 2024-09-12
В Таиланде пара купила на ужин моллюсков и нашла в них жемчуг

Супругам дали сертификат, который подтверждает подлинность жемчужины весом 1,91 карата и стоимостью около 15 тысяч долларов.

29-летний Адисак Сидао и его 27-летняя жена Савитри Сангджан из Таиланда купила моллюсков на ужин и в тот же вечер стала заметно богаче. Одна из раковин, как оказалась, была с жемчужиной.

Пара отвезла находку в специализированную компанию и выяснила, что это - редкая жемчужина мело, то есть, коллекционный жемчуг, практически не встречающийся в украшениях.

Супругам дали сертификат, который подтверждает подлинность жемчужины весом 1,91 карата.

Сейчас Адисак и Савитри увлечены тем, что просчитывают стоимость своей редкости. По некоторым данным, она потянет не менее, чем на 500 тысяч бат (порядка 15 тысяч долларов). 

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