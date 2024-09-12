Минские водители 22 сентября смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

17:01 2024-09-12
Минские водители 22 сентября смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

Такая привилегия им будет дана в «День без автомобиля: Беларусь за чистый воздух», а велосипедистов угостят фруктами.

22 сентября водители в белорусской столице смогут бесплатно ездить на общественном транспорте, сообщают Белновости со ссылкой на главу Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Валентина Шатравко.

 

По словам чиновника, такую привилегию они получат в связи в «День без автомобиля: Беларусь за чистый воздух».

В этот день они смогут воспользоваться бесплатным проездом на автобусах, троллейбусах, трамваях и в метро. Вместо талона для этого надо предъявить водительские права и свидетельство о регистрации автомашины.

Валентин Шатравко при этом уточнил, что в минувшем году в метро в рамках акции «День без автомобиля» таким правом только в метро воспользовались свыше 12 000 человек.

Издание пишет, что в рамках «Дня без автомобиля» также пройдет акция "На работу на велосипеде". Минчанам, которые отправились на службу на велике, будут бесплатно раздавать фрукты.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
18:08

Инга Райтова

Невролог Мозжухина предупредила, что высокое давление и лишний вес могут вызвать инсульт

Невролог Мозжухина предупредила, что высокое давление и лишний вес могут вызвать инсульт

Эксперт в качестве профилактики болезни рекомендовала быть активнее физически и включать в рацион больше фруктов и овощей.
Инга Райтова
17:57

Инга Райтова

Супруги продали дом и уволились с работы, чтобы уехать в бесконечное путешествие

Супруги продали дом и уволились с работы, чтобы уехать в бесконечное путешествие

Они колесят по миру на кемпере, и за 4 года успели побывать в 29 странах мира.
Инга Райтова
17:47

Инга Райтова

Эксперт Урюков заявил, что в Китае не проводят предпродажную настройку автомобилей

Эксперт Урюков заявил, что в Китае не проводят предпродажную настройку автомобилей

Некоторые модели гибридов и электромобилей могут испытывать трудности с распознаванием конкретных типов зарядных станций.
Инга Райтова
17:39

Инга Райтова

В Беларуси мошенники стали представляться священниками

В Беларуси мошенники стали представляться священниками

Об этом предупреждает Синодальный информационный отдел Белорусской Православной Церкви.
Инга Райтова
17:32

Инга Райтова

В Финляндии рекордно банкротятся рестораны

В Финляндии рекордно банкротятся рестораны

В этом году в ресторанном бизнесе страны закрылось на 80 процентов больше заведений, чем в прошлом.
Инга Райтова
17:24

Инга Райтова

Британка с сыном отдала за отдых в Турции 8 тысяч долларов, а ее не пустили в страну

Британка с сыном отдала за отдых в Турции 8 тысяч долларов, а ее не пустили в страну

Как выяснилось, у ее ребенка был просрочен паспорт, и эту особенность не заметили в аэропорту Лондона.
Инга Райтова
17:15

Инга Райтова

Легендарный баскетболист США Майкл Джордан 12 лет не может продать особняк

Легендарный баскетболист США Майкл Джордан 12 лет не может продать особняк

В 2012 году его дом был выставлен на продажу за 29 миллионов долларов, а сегодня за него просят 14,85 миллиона долларов.