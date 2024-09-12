Минские водители 22 сентября смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

22 сентября водители в белорусской столице смогут бесплатно ездить на общественном транспорте, сообщают Белновости со ссылкой на главу Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Валентина Шатравко.

По словам чиновника, такую привилегию они получат в связи в «День без автомобиля: Беларусь за чистый воздух».

В этот день они смогут воспользоваться бесплатным проездом на автобусах, троллейбусах, трамваях и в метро. Вместо талона для этого надо предъявить водительские права и свидетельство о регистрации автомашины.

Валентин Шатравко при этом уточнил, что в минувшем году в метро в рамках акции «День без автомобиля» таким правом только в метро воспользовались свыше 12 000 человек.

Издание пишет, что в рамках «Дня без автомобиля» также пройдет акция "На работу на велосипеде". Минчанам, которые отправились на службу на велике, будут бесплатно раздавать фрукты.