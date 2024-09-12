Легендарный баскетболист США Майкл Джордан 12 лет не может продать особняк

Легендарный баскетболист Майкл Джорда более 12 лет не может продать свой особняк. С момента первого выхода на рынок недвижимости в 2012 году его дом был выставлен на продажу за 29 миллионов долларов. Сегодня за него просят 14,85 миллиона долларов.
Однако, как пишет Лента.ру, покупатели все равно не находятся.
Дело в том, что расположенный в Highland Park (штат Иллинойс) особняк - не просто дом, а символ наследия великого баскетболиста всех времен.
Площадь дома - более 56 000 квадратных футов, и почти каждый его уголок украшен символами Джордана. Особняк так тесно связан с образом спортсмена, что потенциальные покупатели не в состоянии увидеть в нем будущее жилище.
Майкл Джордан при этом не проявляет желания еще больше снизить цену.
Сегодня его особняк стал местной достопримечательностью. Туристы фотографируются у входных ворот, а некоторые фанаты пытались даже проникнуть на территорию.
В ожидании подходящего покупателя здание остается знаковым объектом, который воплощает наследие баскетбольной легенды. Его будущий владелец, вероятнее всего, будет не простым покупателем недвижимости, а человеком, который желает стать частью этой истории.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__