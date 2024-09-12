Британка с сыном отдала за отдых в Турции 8 тысяч долларов, а ее не пустили в страну

17:24 2024-09-12
Британка с сыном отдала за отдых в Турции 8 тысяч долларов, а ее не пустили в страну

Как выяснилось, у ее ребенка был просрочен паспорт, и эту особенность не заметили в аэропорту Лондона.

Британская семья заплатила за отдых в Турции почти 8 тысяч долларов и не осуществила его из-за просроченного паспорта сына, пишет Лента.ру.

Как уточняет издание, 28-летняя Эмбер Махерлохнан из Льюиса в Анталью вылетела вместе с сыном. С ними были ее 31-летний бойфренд и ребенок избранника. В лондонском аэропорту никто не заметил, что у мальчика просрочен документ, но в Турции при прохождении паспортного контроля отдыхающих задержали.

Как выяснилось, срок действия паспорта ребенка закончился 16 апреля 2024 года. Это заставило работников службы безопасности насторожиться: они допросили мать и сына, а потом поместили в помещение с другими задержанными пассажирами.

По словам Эмбер, им давали очень мало воды и еды и вообще отнеслись, как к преступникам. Семья провела в аэропорту сутки, после чего за собственный счет их отправили обратно в Лондон.

Бойфренд женщины и его ребенок при этом остались в Турции — им въезд разрешили. 

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