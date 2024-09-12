В Беларуси мошенники стали представляться священниками

В БПЦ рассказали, что злоумышленники сегодня стали представляться духовными лицами.

Используя чужие номера телефонов и общаясь в соцсетях и мессенджерах, они делают рассылку писем будто бы от лица БПЦ, при этом подделывая печати и подписи или применяя другие механизмы.

Цели у недоброжелателей разные. Это - мошенничество, попытки внести раздор, разделение в общество и другие, отмечают в БПЦ.

Представители БПЦ советуют при возникновении сомнений в достоверности информации следует обращаться в пресс-службы или канцелярии епархиальных управлений по номерам телефонов и адресам электронной почты, которые на официальных епархиальных сайтах.