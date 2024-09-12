Супруги продали дом и уволились с работы, чтобы уехать в бесконечное путешествие

17:57 2024-09-12
Супруги продали дом и уволились с работы, чтобы уехать в бесконечное путешествие

Они колесят по миру на кемпере, и за 4 года успели побывать в 29 странах мира.

Теперь уже бывшие сотрудники Национальной службы здравоохранения Британии Крис и Марианна Фишеры однажды решили начать новую жизнь. Проснувшись утром в своем доме в деревне Айронбридж в 2020-м году они надумали стать путешественниками.

Муж и жена уволились с работы, продали дом с 6 спальнями, купили на вырученные деньги кемпер и отправились в дальнюю дорогу.

Крису сегодня 54 года, Марианне 56 лет. Позади у британской четы 200 тысяч километров и 29 стран, впереди новые приключения, сообщает журнал "Вокруг света".

Они побывали в Турции и США, добрались до Мексики, исследовали Японию и Южную Корею, Малайзию и Таиланд, Индию и Пакистан.

Проведали ЮАР, Мозамбик, Зимбабве и Ботсвану. В планах - новые открытия, дороги и страны. Блог о путешествии семьи Фишеров очень популярен в сети: на него подписаны более 180 тысяч человек, количество просмотров превысило 28 миллионов. 

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