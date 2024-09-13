Актер Джанкарло Эспозито планировал самоубийство, чтобы обеспечить детей

Звезду Голливуда Джанкарло Эспозито поклонники знают, как успешного актера и продюсера, который реализует популярные проекты в кино и театре.

Но не все знают, что у него была черная страница в жизни. Оказывается, после развода с женой, матерью его четырех дочерей, Джанкарло Эспозито хотел объявить себя банкротом и даже планировал организовать собственное убийство, чтобы дети могли получить за отца страховку.

Однако судьба бросила ему спасительный круг: аккурат в этот период ему предложили роль наркобарона Гуса в криминальном сериале «Во все тяжкие». Этот факт изменил его жизнь к лучшему.

Как отмечают эксперты, "этот парень очень хорошо знал, как играть мёртвого внутри человека".