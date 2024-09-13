Владелец дома, на который упадет спутник с неба, станет сказочно богатым

В сети завирусилось видео автора канала alternativneobsnimo в ТикТок, который заявил: если на дом жителя Земли упадет спутник, он получит гигантскую компенсацию и станет сказочно богатым.

По его данным, сегодня на орбите планеты находится около 9 тысяч активных спутников, и большинство из них рано либо поздно упадут на Землю.

Маленькие, скорее всего, сгорят в атмосфере, а часть крупных спутников достигают земли. Для их падения существует специальная зона в океане - так называемая "Точка немо". Это - самое отдаленное место в море от любой суши.

По соображениям безопасности все спутники, в том числе знаменитая станция "Мир", по истечении срока использования, были направлены туда.

Однако может произойти сбой, и спутник может упасть на чей-то дом. Владельцу в таком случае выплатят компенсацию в размере 9 миллионов долларов. Их должна выплатить та страна, которая является владельцем спутника. Но, чтобы получить эти деньги, нужно знать юридические тонкости подтверждения такого факта.