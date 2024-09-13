В Тайланде полвека непрерывно варят один и тот же суп

В Бангкоке в некоторых ресторанах суп варят непрерывно десятилетиями. Такой метод приготовления называется «вечный суп».

Владелец заведения Wattana Panich в третьем поколении Наттапонг Кавиантавонг пояснил techinsider.ru, что "многие думают, что мы никогда не чистим кастрюлю. Однако мы чистим ее каждый вечер: вынимаем из нее суп и оставляем вариться даже ночью».

По словам Кавиантавонга, именно остатки ночного супа становятся основой для следующего дня. В качестве ингредиентов суп включает около дюжины китайских трав, чеснок, корицу, перец, корень кинзы, говядина.

"Чтобы сделать говядину нежной, готовим мясо около семи часов. Потом достаем его, разрезаем на более мелкие кусочки, и готовим еще четыре часа", - уточнил владелец ресторана.

Этот суп начал готовить дедушка Наттапонга Кавиантавонга еще 60 лет назад - в заведении на берегу реки Чао Прайя, и с тех пор процесс продолжается.