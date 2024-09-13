Американские ученые открыли мутацию, позволяющую сократить время сна

19:28 2024-09-13
Американские ученые открыли мутацию, позволяющую сократить время сна

Речь идет о мутации в гене β1-адренергического рецептора, счастливые обладатели которой спят на пару часов меньше остальных без вреда для себя.

Ученые нашли мутацию, снижающую потребность организма в сне. Речь идет о мутации в гене β1-адренергического рецептора, сообщает pcr.news. Ее счастливые обладатели спят на пару часов меньше остальных, причем без всякого вреда для себя.

Команда исследователей Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучила несколько семей, где наследовалась пониженная потребность во сне. У малоспящих индивидов они выявили мутацию на 10-й хромосоме, в гене β1-адренорецептора.

Эксперты провели ряд испытаний на мышах и пришли к выводу, что сократить время сна можно и искусственным путем. Но точка в поиске ответов на вопросы о продолжительности сна и полноценного отдыха при этом не поставлена.

Нейрофизиолог Луис Птачек заявил, что сон - явление сложное. "Мы не думаем, что лишь один ген либо одна область мозга нашему организму говорят, спать ему или нет. Это только один фрагмент общей картины", почеркнул исследователь.

Опыты в этом направлении продолжаются.

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