Американские ученые открыли мутацию, позволяющую сократить время сна

Ученые нашли мутацию, снижающую потребность организма в сне. Речь идет о мутации в гене β1-адренергического рецептора, сообщает pcr.news. Ее счастливые обладатели спят на пару часов меньше остальных, причем без всякого вреда для себя.

Команда исследователей Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучила несколько семей, где наследовалась пониженная потребность во сне. У малоспящих индивидов они выявили мутацию на 10-й хромосоме, в гене β1-адренорецептора.

Эксперты провели ряд испытаний на мышах и пришли к выводу, что сократить время сна можно и искусственным путем. Но точка в поиске ответов на вопросы о продолжительности сна и полноценного отдыха при этом не поставлена.

Нейрофизиолог Луис Птачек заявил, что сон - явление сложное. "Мы не думаем, что лишь один ген либо одна область мозга нашему организму говорят, спать ему или нет. Это только один фрагмент общей картины", почеркнул исследователь.

Опыты в этом направлении продолжаются.