Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальных преступлениях

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн опять в центре общественного внимания. Ему предъявили новые обвинения перед ожидаемым судебным процессом по делу о сексуальных преступлениях в Нью-Йорке.

Как уточняет chicago24, эти обвинения добавят в и без того сложное и еще незавершенное дело новую главу.

По словам помощника окружного прокурора Манхэттена Николь Блумбер, большое жюри предъявило Вайнштейну очередные обвинения. Детали обвинительного заключения, отметила Блумбер, пока еще не раскрыты.

Ранее Вайнштейн уже был осужден, однако его приговор в 23 года тюремного заключения в апреле 2024 года был отменен, что открыло путь к новому судебному разбирательству.

На фоне судебных тяжб у Вайнштейна пошатнулось здоровье. Недавно режиссер был срочно доставлен в больницу с проблемами с сердцем. Адвокат Вайнштейна Артур Айдала рассказал, что продюсеру установили шунт, откачивающий жидкость из его тела, что говорит о серьезности состояния подозреваемого.