Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальных преступлениях

11:17 2024-09-14
Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальных преступлениях

Ситуация вокруг американского режиссера продолжает накаляться, за её развитием следит мировая общественность.

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн опять в центре общественного внимания. Ему предъявили новые обвинения перед ожидаемым судебным процессом по делу о сексуальных преступлениях в Нью-Йорке.

Как уточняет chicago24, эти обвинения добавят в и без того сложное и еще незавершенное дело новую главу.

По словам помощника окружного прокурора Манхэттена Николь Блумбер, большое жюри предъявило Вайнштейну очередные обвинения. Детали обвинительного заключения, отметила Блумбер, пока еще не раскрыты.

Ранее Вайнштейн уже был осужден, однако его приговор в 23 года тюремного заключения в апреле 2024 года был отменен, что открыло путь к новому судебному разбирательству.

На фоне судебных тяжб у Вайнштейна пошатнулось здоровье. Недавно режиссер был срочно доставлен в больницу с проблемами с сердцем. Адвокат Вайнштейна Артур Айдала рассказал, что продюсеру установили шунт, откачивающий жидкость из его тела, что говорит о серьезности состояния подозреваемого.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
12:25

Инга Райтова

В Турине презентовали новые внедорожники Sportequipe 6 и 7

В Турине презентовали новые внедорожники Sportequipe 6 и 7

Модели получили новый дизайн и двигатели, их стоимость начинается от тридцати тысяч евро.
Инга Райтова
12:14

Инга Райтова

Tecno познакомила с новым складным смартфоном Phantom V2

Tecno познакомила с новым складным смартфоном Phantom V2

В нем есть набор функций искусственного интеллекта, продвинутые камеры, с помощью которых можно снимать под любым углом, и многие другие опции.
Инга Райтова
12:02

Инга Райтова

Вторую тренировку Гран‑при Азербайджана выиграл Леклер, Ферстаппен пришел шестым

Вторую тренировку Гран‑при Азербайджана выиграл Леклер, Ферстаппен пришел шестым

Свой лучший круг Леклер проехал за 1 минуту 43,484 секунды, а вторым пришел гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес.
Инга Райтова
11:54

Инга Райтова

Лучший отель мира, по версии The Telegraph, находится в Таиланде

Лучший отель мира, по версии The Telegraph, находится в Таиланде

Речь идет о легендарном Mandarin Oriental в Бангкоке, который получил это звание благодаря исключительному сервису, изысканной атмосфере, комфорту.
Инга Райтова
11:44

Инга Райтова

Российские специалисты вывели новую породу добрых пчел, у которых длинный хоботок

Российские специалисты вывели новую породу добрых пчел, у которых длинный хоботок

Ее средняя продуктивность оценивается в 40-70 килограммов, приокские пчелы также устойчивы к заболеваниям и эффективно опыляют растения.
Инга Райтова
11:07

Инга Райтова

В Германии обнаружили целую сеть нацистских бункеров

В Германии обнаружили целую сеть нацистских бункеров

На глубине нескольких метров ученые выявили сложную сеть тоннелей и помещений, что свидетельствует о большом уровне маскировки.