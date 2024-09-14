Российские специалисты вывели новую породу добрых пчел, у которых длинный хоботок

11:44 2024-09-14
Российские специалисты вывели новую породу добрых пчел, у которых длинный хоботок

Ее средняя продуктивность оценивается в 40-70 килограммов, приокские пчелы также устойчивы к заболеваниям и эффективно опыляют растения.

Селекционеры «Федерального научного центра пчеловодства» России создали породный тип пчел «Приокский», сообщает Газета.ру.

Его отличает миролюбивость по отношению к людям, а также длинный хоботок, позволяющий собирать нектар с большого количества растений. 

«В отличие от среднерусской пчелы, которая не прощает невнимательность или неопытность пчеловода, приокская достаточно миролюбива и продолжает спокойно работать на соте даже при извлечении из гнезда. Наряду с прекрасными показателями продуктивности это не менее важная характеристика, потому что обеспечивает беспроблемное содержание таких пчел на территориях садовых хозяйств среди дачных участков», - отметила ведущий научный сотрудник научного центра пчеловодства Любовь Савушкина.

Породный тип получен на базе двух пород – среднерусской и серой горной кавказской. 

На экспериментальной пасеке около медоносных полей пчелиным семьи таких пчел производить и до 90 килограммов меда, а средняя продуктивность оценивается в 40-70 килограммов. Они также устойчивы к заболеваниям, эффективно опыляют сельхозкультуры и лучше среднерусских ориентируются в пространстве.

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