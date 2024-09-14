Лучший отель мира, по версии The Telegraph, находится в Таиланде

11:54 2024-09-14
Лучший отель мира, по версии The Telegraph, находится в Таиланде

Речь идет о легендарном Mandarin Oriental в Бангкоке, который получил это звание благодаря исключительному сервису, изысканной атмосфере, комфорту.

Лучший отель мира расположен в Таиланде. Как сообщает tourprom.ru, таков вердикт британский медиагигант The Telegraph. Отель при этом находится не в прибрежных городах.

По данным издания, речь идет о легендарном Mandarin Oriental в Бангкоке. Отель получил звание лучшего благодаря исключительному сервису, изысканной атмосфере, высокому уровню комфорта.

Ключевыми факторами признания также стали высококлассные рестораны, персонализированное обслуживание гостей, спа-центр мирового уровня и богатая история.

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