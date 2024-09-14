Tecno познакомила с новым складным смартфоном Phantom V2

Бренд умных устройств и смартфонов Tecno представил Phantom V Fold2 5G и Phantom V Flip2 5G. Это - второе поколение складных смартфонов бренда, сообщает cnews.ru.

Оба смартфона имеют набор новых функций ИИ. Tecno, кроме того, анонсировал и новый аксессуар Phantom V Pen – многофункциональный стилус для работы на большом экране.

По данным издания, Phantom V Fold2 5G оснащен внешним экраном 6.42” и основным экраном 7.85” - с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц. На рынке складных смартфонов он выделяется аккумулятором повышенной энергоемкости 5750 мАч и мощной комплектной зарядкой 70 Вт.

Смартфон плюс ко всему оснащен и продвинутой системой из пяти камер: основной складной экран поддерживает управление устройством TecnoO ー стилусом Phantom V Pen. Phantom V Fold2 5G может фиксироваться под любым углом от 30° до 120°, предоставляя большой набор сценариев использования.

У Phantom V Flip2 5G - два ярких АMOLED экрана – большой внешний 3.64" и основной складной 6.9". Смартфон выделяется также системой из трёх камер 50 Мп FreeCam - с возможностью съёмок под любым углом. А еще - обладает одним из самых энергоёмких аккумуляторов 4720 мАч среди вертикальных складных устройств.