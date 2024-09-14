В Турине презентовали новые внедорожники Sportequipe 6 и 7

Внедорожники Sportequipe 6 и 7 с газобалонным оборудованием презентовали в Турине на автомобильном салоне. Эти версии авто от бренда из Италии DR Automobiles Groupe выступили наравне с новыми двигателями на бензине, сообщает technodzen.com.

Длина Sportequipe 6 составляет 4,59 метра. Двигатель - на 1,6 л, его мощностью 156 (либо 186) лошадиных сил, с автокоробкой передач.

Цена стартует от 30900 евро.

Длина Sportequipe 7 - 4,72 метра, при этом автомобиль спланирован на 7 мест. Мощность соответствует шестой версии, цена начинается от 31900 евро. Автомобиль оборудован панорамной крышей.