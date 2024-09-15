Скандальный шеф-дизайнер BMW Дукеч переходит на работу в Rolls-Roycе

BMW освободила от должности шеф-дизайнера Домагоя Дукеча, который является автором спорных экспериментов с «ноздрями». Дизайнерское подразделение компании он возглавлял с апреля 2019 года.

Теперь хорвату доверили создание новых Rolls-Royce, он будет отвечать и за массовые модели, и за штучные проекты придворного кузовного ателье.

А самые крупные и дорогие BMW (и Alpina) будет курировать Максимилиан Миссони, он перешёл в немецкий концерн из компании Polestar. Дизайн «эмок» BMW и компактных моделей доверят Оливеру Хеймлеру, который ранее был шеф-дизайнером MINI.

Экс-руководитель дизайн-центра Rolls-Royce Андрес Варминг будет руководить передовым дизайном BMW, то есть - отвечать за шоу-кары.

По мнению экспертов, новые поколения баварских флагманов станут менее эпатажными, так как Максимилиан Миссони известен консервативным подходом.