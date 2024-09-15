Гран-при «Формулы-1» в Баку выиграл пилот McLaren Оскар Пиастри

16:18 2024-09-15
Гран-при «Формулы-1» в Баку выиграл пилот McLaren Оскар Пиастри

В тройке лучших оказались Шарль Леклер и Джордж Расселл, а действующий чемпион Макс Ферстаппен прибыл на финиш пятым.

Победителем этапа «Формулы-1» на городской трассе города Баку стал британский пилот McLaren Оскар Пиастри, сообщает РБК. Вторым финишировал монегаск Шарль Леклер (Ferrari), а третьим британец Джордж Расселл (Mercedes).

Действующий чемпион Макс Ферстаппен (Red Bull) гонку завершил на пятом месте. А Льюис Хэмилтон (Mercedes), стартовавший с конца решетки, - на девятом.

Серхио Перес (Red Bull) и Карлос Сайнс-младший (Ferrari), которые шли на третьем и четвертом местах соответственно, столкнулись в концовке гонки.

Для Пиастри это - вторая победа в чемпионате после успеха на Гран-при Венгрии.

В топ-10 в Баку вошли: Ландо Норрис (McLaren, 4-й), Ферстаппен (5-й), Фернандо Алонсо (Aston Martin, 6-й), Александер Албон (Williams, 7-й), Франко Колапинто (Williams, 8-й), Хэмилтон (9-й) и Оливер Берман (Haas, 10-й).

Следующая гонка «Формулы-1» состоится 22 сентября в Сингапуре.

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