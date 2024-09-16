За непристёгнутый ремень пассажира в такси оштрафуют водителя

18:01 2024-09-16
За непристёгнутый ремень пассажира в такси оштрафуют водителя

Согласно ПДД, и водитель, и пассажиры, в том числе на задних креслах, должны быть пристёгнуты ремнями безопасности.

Таксисты часто просят пассажиров, в том числе на заднем сиденье, пристёгиваться, мотивируя это тем, что при остановке ГАИ взыскание получит клиент. А кто на самом деле должен платить штраф: пассажир или водитель?

Как сообщает av.by со ссылкой на адвоката Могилёвской областной коллегии адвокатов Владимира Горбачёва, штраф платить придётся таксисту.

Согласно ПДД, и водитель, и пассажиры, в том числе на задних креслах, должны быть пристёгнуты ремнями безопасности (если они предусмотрены конструкцией транспортного средства). Однако в правилах оговорены случаи, когда могут не пристёгиваться ни водитель, ни пассажир. Подобное разрешено, например, беременным женщинам на сроке после 20-ти недель, а также пассажирам, имеющим ряд заболеваний. 

С 1 января 2024-го года ответственность водителя за непристёгнутый ремень безопасности (в том числе у пассажира) предусмотрена в виде штрафа - в размере до 1 базовой величины (40 рублей). Или от 2 до 5 базовых величин (от 40 до 200 рублей) - если менее года назад за такое правонарушение человек привлекался к административной ответственности.

Инспектор ГАИ при первом нарушении ПДД может вынести письменное предупреждение (ч. 1 ст. 8.3 КоАП). При признании водителем вины и согласии на уплату штрафа его размер может быть минимальным (ст. 10.3 КоАП, ч. 6 ст. 6.4 КоАП).

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