Лишний вес в детстве увеличивает риск шизофрении у взрослого

18:40 2024-09-17
Лишний вес в детстве увеличивает риск шизофрении у взрослого

Ученые предполагают, что ожирение неким особенным образом влияет на развивающийся мозг и вызывает сбои в его работе.

Ученые Фуданьского университета в Шанхае выявили связь между детским ожирением и шизофренией взрослых, сообщает Газета.ру со ссылкой на журнал Science Advances.

В исследовании участвовали добровольцы, чьи генетические данные были получены в ходе крупных предыдущих исследований учеными международного Консорциума психиатрической геномики и специалистами проекта FinnGen.

Эксперты изучили все случаи, в рамках которых люди страдали в детстве ожирением, и выяснили, развивались ли у них проблемы с психическим здоровьем по мере взросления.

Исследователи не нашли связи между ранним ожирением и какими-то психическими расстройствами, за исключением шизофрении.

Дополнительные исследования показали: у людей, набравших большой вес во взрослом возрасте, риск развития шизофрении, наоборот, был снижен.

Ученые пока не могут пояснить, какие механизмы лежат в основе данного эффекта. Они предполагают, что ожирение неким особенным образом влияет на развивающийся мозг и вызывает сбои в его работе.

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