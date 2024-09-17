Таиланд вводит для иностранцев туристический налог

Идея ввести для иностранных туристов сбор получила в Таиланде второе дыхание. Соравонг Тьентонг, новый министр туризма королевства, готов обложить налогом зарубежных гостей уже в будущем году, сообщает tourdom.ru.

По словам чиновника, эта инициатива поможет развитию туристического сектора.

"Я считаю, что взимание турсбора приносит туротрасли пользу, потому что доходы можно направить на развитие инфраструктуры, достопримечательностей, а также - на обеспечение безопасности гостей страны", – пояснил министр.

Схема будет такой, как была предложена еще 5 лет назад. Путешественники должны заплатить 150 батов (12 долларов). На детей до 2 лет и транзитных пассажиров, а также владельцев дипломатических паспортов и лиц, имеющих разрешение на работу, сбор не распространяется.