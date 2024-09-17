Китаец построил для жителей деревни мост, а ему дали 2 года тюрьмы и разрушили путепровод

Деревня Чжэньлинь в провинции Цзилинь, что на севере Китая, до 2005 года была полностью отрезана рекой. Местные жители были вынуждены проезжать 70 километров до ближайшего моста, чтобы выбраться на большую землю, сообщает журнал "Вокруг света".

Но все изменилось, когда сельский житель Хуан Дэйи, ранее управлявший паромом в деревню и обратно, решил построить мост.

Вместе с 17 другими жителями деревни в 2014 году он построил понтонный мост. Но в дело четыре года спустя вмешалось Управление по водным ресурсам Таонаня. Мост приказали демонтировать, а Хуана вместе с его семьей обвинили в незаконном получении прибыли.

Хуан пытался избежать наказания и снес мост, но это не помогло ему увернуться от руки правосудия. Как установила прокуратура, проезд по мосту был платным, и мужчина незаконно обогатился аж на 52 000 юаней (почти 6 тысяч долларов).

После всего этого власти пообещали построить рядом с Чжэньлин, но пока к его строительству не приступили.