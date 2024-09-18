Шарль Леклер снял видеоролик о своем уникальном Ferrari Daytona SP3

11:07 2024-09-18
Шарль Леклер снял видеоролик о своем уникальном Ferrari Daytona SP3

Автомобиль гонщика был выпущен тиражом всего 499 экземпляров, его стоимость превышает 2 миллиона долларов.

Шарль Леклер, пилот команды «Феррари» Формулы-1, рассказал поклонникам о своем Ferrari Daytona SP3, сделанном по его личному заказу, сообщает championat.com.

Эта машина была замечена несколько месяцев назад, и теперь гонщик подробнее описал её особенности.

"Daytona SP3 - это одна из моих любимых моделей. Пожалуй, это самая красивая машина на сегодня. Но дело не только во внешности, но и в том, что внутри, управлять ею тоже потрясающе. Это невероятный момент: о таких машинах я мечтал в детстве", - поделился спортсмен.

Он уточнил, что чёрный цвет выбрал, потому что он в числе его самых любимых: один из его шлемов был матово-чёрным. "Посередине шла полоса в цветах флага Монако, и такая же есть на кузове машины. А на кузов нанесён мой гоночный номер 16", - рассказал гонщик.

В качестве ярких контрастов он выбрал красную обивку кресел. Между сиденьями имеется небольшая табличка, на которой логотип пилота в виде номера и подпись. 

Ferrari Daytona SP3 была представлена в 2021-м году в рамках серии Icona. Машина построена на платформе LaFerrari Aperta и оснащена 6,5-литровым двигателем F140 HC V12 мощностью 618 кВт (840 л. с.).

До 100 км/ч Daytona SP3 может разогнаться за 2,85 секунды. Тираж автомобиля - 499 экземпляров, стоимость - 2,25 миллиона долларов. Кроме Леклера, таким же автомобилем владеет и Криштиану Роналду.

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