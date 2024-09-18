Вьетнамец собрал лодку в виде НЛО, и видео с ней стало вирусным

"Неземную" лодку построил житель Вьетнама. Она сконструирована в виде НЛО, уточняет автор канала "Фактрум" на платформе Дзен.
По словам мужчины, он «увидел ее во сне», и взялся за дело.
Корпус слепил из бетона, каркас усилил металлическими стержнями. Двери оборудовал электроприводом и поставил лодочный мотор.
"НЛО" плавает очень быстро, и пугает вьетнамцев как скоростью, так и внешним видом. Его уже успели назвать "неизвестным плавающим объектом".
Пользователи сети в восторге - количество просмотров уже перевалило за 8 миллионов.
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