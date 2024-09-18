Города Америки атакуют крысы, на вершине этого антирейтинга Нью-Йорк

13:48 2024-09-18
Города Америки атакуют крысы, на вершине этого антирейтинга Нью-Йорк

Такие проблемы также серьезно одолевали Сан-Франциско-Окленд-Сан-Хосе, Лос-Анджелес, Филадельфия, Вашингтон и многие другие города старны.

Национальная служба США по борьбе с вредителями Terminix составила список городов, наиболее зараженных грызунами. Он формируется на основе числа вызовов на дератизацию в крупных городах, сообщает chicago24online.com.

Крысы и мыши, отмечает издание, - проблема для многих мегаполисов из-за доступа к еде, а также недостаточного уровня санитарии. Грызуны в условиях густонаселенных городов могут нанести большой ущерб имуществу, они также представляют угрозу здоровью людей как распространители инфекций и вирусов.

В 2023 году такие проблемы более других одолевали Нью-Йорк, Сан-Франциско-Окленд-Сан-Хосе, Лос-Анджелес, Филадельфия, Вашингтон. В этом "черном списке" есть также Чикаго, Хьюстон, Бостон, Даллас-Форт-Уэрт, Атланта, Балтимор и многие другие города Америки.

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