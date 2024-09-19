В Америке создали «часы», которые предсказывают дату смерти

17:31 2024-09-19
В Америке создали «часы», которые предсказывают дату смерти

Ученые университета в Сан-Франциско разработали приложение, способное предсказывать пользователю дату его ухода.

Американские ученые из Сан-Франциско создали приложение Death Clock ("Часы смерти"), построенное на базе искусственного интеллекта, пишет New York Post..

Программа собирает все данные о здоровье своего пользователя с помощью анкеты. Учитывает вес, уровень сахара в крови, качество сна, давление, физическую активность, вредные привычки и особенность питания - все, что может влиять на продолжительность жизни.

Принимаются в расчет также социальная жизнь, психическое состояние, эмоциональный фон человека.

Издание утверждает, что "Часы смерти" показывают результат с точностью до дня.

Разработчики отмечают, что цель программы - мотивировать людей изменить неправильный образ жизни, следить за своим здоровьем. Она предлагает пользователю варианты физических упражнений, дает советы по диете и мотивирует работать над собой, чтобы жить дольше.

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