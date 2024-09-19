Половина владельцев электрокаров хотят вновь заменить их на бензиновые автомобили

Согласно последним данным, 50 процентов владельцев электромобилей хотят вернуться к бензиновым авто, сообщает Ура.ру. Причем - уже в 2024-м году.

В частности, об этом задумались 49 австралийцев с электромобилями. В США доля тех, кто хочет вернуться к ДВС, - 46 процентов, в Китае таких желающих треть, в Германии - четверть.

Больше довольных электромобилями в Италии и Японии, но и там хотят вернуться к ДВС 15 и 13 процентов владельцев электрокаров соответственно.

Почему многие вновь хотят услышать рев мотора? Большинство не устраивает система зарядки, проблемы с ней есть во всем мире. Многих смущает и высокая цена электрокаров.

Почти треть водителей раздражает, что они слишком зависимы от розеток в поездках. В ответах люди подчеркивали, что поиск свободной зарядной станции - настоящий квест. А многие заявили, что они попробовали пользоваться электромобилями, и поняли, что машины на бензине им нравятся больше.