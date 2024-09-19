Кашпировский спустя 30 лет возобновил свои сеансы экстрасенсорного «лечения»

Экстрасенс Анатолий Кашпировский известен тем, что в 90-е по телевизору «лечил» миллионы зрителей, которые верили в его целебную силу. "То ли врач, то ли шоумен вновь возобновил свою деятельность и проводит сеансы в концертных залах", сообщает КП со ссылкой на Telegram-канал Shot.

На видео, которое попало в Интернет, Кашпировский говорит пышной даме, что поможет ей похудеть, "ввинтив" некие "гайки" и подкрепив их невидимыми "ключами".

Как десятилетия назад, несколько человек валятся с ног после слов гипнотизёра.

Издание уточняет, что на первый сеанс Кашпировского пришли около 300 человек. Им, кроме «оздоровления», предложили еще и товары под маркой Кашпировского. В перечне предметов были, например, пакеты с солью, которые обладают "мощной психологической привязкой".

Свою деятельность Анатолий Кашпировский начал давно, отмечает издание. И пишет, что еще в 2020-м он активно заряжал воду и "исцелял" людей по интернету в Youtube. Ролики экстрасенса набирали по полмиллиона просмотров.