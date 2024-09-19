Кит в США проглотил, а затем выплюнул тюленя

Забавное происшествие произошло в проливе Хуан-де-Фука в США. Гиды туристической компании, устраивающей туры по местам обитания морских животных, отправились в путешествие с очередной группой. И встретили знаменитого в тех местах горбатого кита по кличке Зиллион.

Но туристам повезло наблюдать не только его прыжки, сообщает People.

«Во время экскурсии произошел потрясающий случай. Горбатый кит неожиданно проглотил тюленя», — написали представители компании в соцсетях.

Это случилось, когда Зиллион с открытой пастью вылетал из воды, а в нее случайно угодил тюлень. Кит тут же его выплюнул. В турфирме пояснили: хотя размеры у китов огромные, глотки у них узкие.

«Горбатые киты на самом деле едят мелкую рыбу и криль. У них глотка примерно с грейпфрут размером, потому они не могут проглотить тюленя», - пояснили эксперты.