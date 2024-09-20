Американец 18 лет по ошибке оплачивал соседу счет за электричество

18:54 2024-09-20
Американец 18 лет по ошибке оплачивал соседу счет за электричество

Житель Калифорнии обеспокоился ростом коммунальных счетов, и вызвал инспектора, который обнаружил этот факт.

Кен Уилсон из Калифорнии в течение 18 лет вместо своего соседа оплачивал счета за электроэнергию и даже не подозревал об этом. Причина ошибки - в неправильно настроенных электрических проводах, сообщает Газета.ру со ссылкой на издание UPI.

Уилсон заметил резкое увеличение коммунальных счетов и попытался выяснить причину такого явления. Мужчина предположил, что это утечка электроэнергии, кража либо поломка счетчика.

Американец обратился в энергетическую компанию, та направила специалиста для проверки счетчика. Сотрудник выяснил, что из-за некорректной настройки проводов Уилсон с 2006-го года оплачивал счет соседа за электроэнергию.

Компания признала свою ответственность за ошибку и заявила, что хочет ее исправить и возместить ущерб клиенту.

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