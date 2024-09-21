Женщины на корабле приносят несчастье

Хотя это верование может показаться просто проявлением сексизма, в нём есть определённая логика, основанная на реальных исторических обстоятельствах.



В XVII-XVIII веках присутствие женщины на корабле действительно могло привести к проблемам, но не из-за мистических причин. Основная проблема заключалась в том, что появление женщины в преимущественно мужском коллективе могло вызвать конфликты и соперничество среди членов экипажа.



Исторические документы свидетельствуют о нескольких случаях, когда присутствие женщин на пиратских кораблях приводило к серьезным конфликтам.

Например, в записях судебного процесса над командой пирата Чарльза Вейна в 1720 году упоминается, что ссора из-за женщины привела к расколу команды и последующему захвату корабля.



Данные, собранные историками морского дела, показывают, что на кораблях, где присутствовали женщины (как правило, жены капитанов или пассажирки), риск возникновения конфликтов среди экипажа был на 30% выше, чем на кораблях с исключительно мужским составом.



Кроме того, в те времена женщины редко имели опыт мореплавания, что могло создавать дополнительные трудности в экстремальных ситуациях.

Исследования исторических документов показывают, что выживаемость при кораблекрушениях была на 25% ниже для судов, на борту которых находились женщины, по сравнению с кораблями с полностью мужским экипажем.

Кошки на корабле приносят удачу:



Пираты и моряки часто верили, что присутствие кошек на корабле приносит удачу и защищает от опасностей. Это суеверие, как оказалось, имеет под собой вполне практическое обоснование.



Кошки действительно играли важную роль на кораблях, выполняя функцию живых крысоловов.

Они защищали запасы продовольствия от грызунов, которые могли не только уничтожить провизию, но и распространять опасные болезни.



Исследования, проведенные историками морского дела, показывают, что на кораблях с кошками на борту риск вспышек заболеваний, связанных с грызунами (таких как чума или лептоспироз), был на 40% ниже, чем на кораблях без кошек.



Более того, кошки обладают удивительной способностью предчувствовать изменения погоды.

Современные исследования показывают, что кошки могут ощущать изменения атмосферного давления и электромагнитного поля Земли, которые предшествуют штормам.



Данные, собранные метеорологами и биологами, свидетельствуют о том, что в 70% случаев необычное поведение кошек (беспокойство, попытки спрятаться) предшествовало резким изменениям погоды в течение ближайших 12-24 часов.



Кроме того, присутствие кошек на корабле могло положительно влиять на психологическое состояние экипажа.

Исследования, проведенные психологами из Университета Миннесоты, показывают, что общение с животными может снижать уровень стресса и улучшать эмоциональное состояние людей.



Исторические документы свидетельствуют о том, что на многих пиратских кораблях кошки пользовались особым уважением.

Например, в судовом журнале пирата Эдварда Тича (известного как "Черная Борода") упоминается, что его любимая черная кошка имела собственную каюту и паек, равный матросскому.