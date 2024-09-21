В США выставили на продажу практически BMW M5 E39, цена впечатлила

19:32 2024-09-21
В США выставили на продажу практически BMW M5 E39, цена впечатлила

Седану почти четверть века, но первый владелец им почти им не пользовался, проехав на машине всего 1019 километров.

Новую BMW M5 E39 выставил на продажу один из американских дилеров этой марки. С необычным автомобилем, «эмкой» 2000-го года выпуска в редком цвете Dakar Yellow, он готов расстаться за 280 тысяч долларов.

Как сообщается, первый владелец седаном почти им не пользовался, проехав всего 1019 километров. При этом покупатель «эмки» не поскупился на опции: теперь у седана имеются навигационная система, аудиосистема с 14 динамиками, CD-чейнджер с шестью дисками, отделка кожей Nappa, электролюк, передние кресла с электроприводами и памятью настроек, двухзонный климат-контроль и так далее. Салон - классического чёрного цвета

Для BMW M5 E39 техника стандартная: под капотом - 4,9-литровый атмосферный V8 S62, развивающий 400 лошадиных сил и 500 Нм. Тяга передаётся на заднюю ось через 6-ступенчатую «механику» Getrag. Заявленный разгон 0-100 — 5,1 секунды, однако «капсульный» седан вряд ли когда-то тестировали в экстремальных режимах.

Эксперты считают, что 280 тысяч долларов за оригинальный BMW M5 E39 без пробега - цена адекватная. Аналогичный седан красного цвета с 1000 километров на одометре недавно был продан за 300 тысяч долларов. 

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