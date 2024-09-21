Кошка прошла более тысячи километров, чтобы вернуться к своим хозяевам

19:48 2024-09-21
Кошка прошла более тысячи километров, чтобы вернуться к своим хозяевам

Она потерялась в Йеллоустоунском национальном парке США, а обнаружили ее зоозащитники в штате Калифорния.

Кошка по кличке Рейн Бо в США преодолела почти 1,3 тысячи километров, чтобы вернуться из Йеллоустоунского национального парка, где она потерялась, домой в Калифорнию, пишет Guardian.

Калифорнийская пара, потеряв любимицу в огромном парке, была убита горем несколько месяцев. Но потом Бенни и Сюзанна Ангиано позвонили из группы защиты животных. Зооактивисты рассказали, что Рейн Бо нашли в Розвилле (Калифорния), что в 1287 километрах от Йеллоустоуна.

Супруги Ангиано рассказали, что во время совместной прогулки по нацпарку кошку что-то напугало, и она рванула от хозяев в кусты. Все попытки отыскать беглянку оказались тщетными. Хозяева не сколько дней до конца отпуска раскладывали повсюду вкусные приманки, любимые игрушки питомицы, чтобы выманить ее из леса, но та не появилась.

Но, к счастью, Рейн Бо была чипирована. И спустя 2 месяца после исчезновения кошку идентифицировали в службе отслеживания домашних животных и отнесли в приют. 

«Она была очень истощена. У нее, вероятно, закончились силы, и она не могла дальше идти», — предполагает Сюзанна. Как Рейн Бо прошла расстояние в 1,3 тысячи километров, для ее хозяев остается загадкой.

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