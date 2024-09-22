18-летний житель Минска нашел способ бесплатно брать напрокат самокаты и попал под уголовку

15:26 2024-09-22
18-летний житель Минска нашел способ бесплатно брать напрокат самокаты и попал под уголовку

Парень обратил внимание, что плата за аренду списывается по окончании поездки и привязал к аккаунту банковскую карту, у которой нулевой баланс.

18-летний минчанин придумал, как можно бесплатно ездить на прокатных самокатах. Парень обратил внимание, что плата за аренду списывается по окончании поездки. И привязал к аккаунту банковскую карту, у которой нулевой баланс, сообщает Белта.

Любитель халявы создал свыше 200 таких «пустышек», и даже сдавал самокаты напрокат клиентам, которых находил в интернете.

Таким способом молодой человек совершил свыше 600 поездок. И так поверил в свою безнаказанность, что начал писать жалобы в службу поддержки с разными претензиями.

Ущерб, который был нанесен прокатной компании, превысил 33 тысячи рублей. На минчанина, который любил кататься бесплатно, заведено уголовное дело.

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