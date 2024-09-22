В Африке выпал снег, движение на дорогах ЮАР парализовано

ЮАР неожиданно накрыл снегопад. В некоторых регионах страны образовались сугробы высотой около 2-х метров, сообщает МИА «Россия сегодня» со ссылкой на телеканал SABC News.

Снегопад парализовал движение на автотрассах, а в провинции Квазулу-Натал даже пришлось задействовать военных на устранение последствий непогоды. задействовали военных.

По данным СМИ, специалисты к многопрофильным спасательным работам приступят тогда, когда осуществлять их можно будет безопасно.

Согласно Национального дорожного агентства ЮАР, гуманитарные организации содействуют застрявшим на трассах людям в оказании экстренной помощи.