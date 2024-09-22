Велосипедист в Гродно завалился на автомобиль и нанес ему повреждений на 500 рублей

16:04 2024-09-22
Велосипедист в Гродно завалился на автомобиль и нанес ему повреждений на 500 рублей

Хозяйка SEAT пытается найти человека, из-за которого на ее машине появились вмятины и царапины.

Жительница Гродно пытается найти человека на велосипеде, который ехал мимо и просто упал на принадлежащий ей SEAT. Это происшествие попало на наружную камеру видеонаблюдения, пишет Могилевонлайн.

Инцидент произошел еще 31 июля 2024, однако другие методы поиска найти виновника не смогли, и белоруска обратилась к соотечественникам.

"Моя машина была припаркована на улице Суворова. Подойдя утром к автомобилю, увидела на переднем крыле, на капоте вмятины, а также - царапины черного цвета. Уже тогда было ясно, что кто-то врезался в автомобиль, двигаясь на самокате или велосипеде"- поделилась Светлана.

Женщина обратилась в местные автосервисы и узнала, что ремонт ей будет стоить 500 рублей.

По ее словам, она получила видео с камеры, которая была направлена на SEAT. И увидела, что проезжавший мимо велосипедист упал на ее автомобиль, а потом просто уехал.

На записи видно, как мужчина едет по тротуару, потом объезжает пешеходов и по непонятной причине теряет управление.

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