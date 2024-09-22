WhatsApp с 1 октября перестанет работать на устаревших моделях смартфонов

Представители WhatsApp сообщили, что приложение с 1 октября перестанет работать на ряде устройств.

Популярный мессенджер станет недоступным на ряде устаревших моделей теелфонов. Как уточняет Царьград, данное решение компании объясняется тем, что старые версии операционных систем не позволяют обеспечить нужный уровень безопасности и функциональности

В частности, без мессенджера останутся такие модели смартфонов, как iPhone: 7, 7s, 7 Plus, Samsung: Galaxy S7, Trend Lite, Ace 2, A9 Pro, Xiaomi: Mi 5 Pro, Mi Note 2, Lenovo: Moto Z, Sony: Xperia XZ, Huawei: Mate 9 Pro.

Некоторые пользователи не исключают, что мера продиктована не только желанием повысить качество обслуживания пользователей, но и желанием сподвигнуть людей на покупку нового телефона.