Назван победитель Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре

17:32 2024-09-22
Назван победитель Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре

Пилот McLaren Ландо Норрис из Британии стал лидером гонки, обойдя голландца Макса Ферстаппена из Red Bull больше, чем на 20 секунд.

Гран-при Сингапура «Формулы-1» выиграл пилот McLaren Ландо Норрис из Британии, сообщает «Лента.ру».

Победитель гонки определился 22 сентября. Норрис обошел своего ближайшего преследователя, голландца Макса Ферстаппена из Red Bull , больше, чем на 20 секунд. Тройку лидеров замкнул напарник Норриса по команде, австралиец Марко Пиастри.

Для Норриса эта победа стала - третья в сезоне. В общем зачете пилот с 279 очками занял второе место, уступив лидеру Ферстаппену, набравшему 331 очко.

Следующее Гран-при «Формулы-1» пройдут с 18 по 20 октября в американском Остине, уточняет издание.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
16:41

Инга Райтова

WhatsApp с 1 октября перестанет работать на устаревших моделях смартфонов

WhatsApp с 1 октября перестанет работать на устаревших моделях смартфонов

Данное решение компании объясняется тем, что старые версии операционных систем не позволяют обеспечить нужный уровень безопасности и функциональности.
Инга Райтова
16:32

Инга Райтова

Стюардесса рассказала, как выбрать идеальный чемодан

Стюардесса рассказала, как выбрать идеальный чемодан

Эксперт Меган Хомме считает, что чемодан должен иметь 4 колеса и иметь опцию увеличения размеров.
Инга Райтова
16:21

Инга Райтова

Вашингтон намерен запретить китайское и российское программное обеспечение в автомашинах США

Вашингтон намерен запретить китайское и российское программное обеспечение в автомашинах США

Целью новых ограничений будет также недопущение укрепления на американском автомобильном рынке китайских компаний.
Инга Райтова
16:13

Инга Райтова

Эксперт Канунников рассказал об УАЗе с американским мотором V6

Эксперт Канунников рассказал об УАЗе с американским мотором V6

Его под капот внедорожника УАЗ-3151 в 90-х годах установила фирма Uaz of America, машина также получила оригинальную окраску и мягкий верх.
Инга Райтова
16:04

Инга Райтова

Велосипедист в Гродно завалился на автомобиль и нанес ему повреждений на 500 рублей

Велосипедист в Гродно завалился на автомобиль и нанес ему повреждений на 500 рублей

Хозяйка SEAT пытается найти человека, из-за которого на ее машине появились вмятины и царапины.
Инга Райтова
15:49

Инга Райтова

В Африке выпал снег, движение на дорогах ЮАР парализовано

В Африке выпал снег, движение на дорогах ЮАР парализовано

Чрезвычайное явление произошло в середине сентября произошло в Южно-Африканской Республике.