Назван победитель Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре

Гран-при Сингапура «Формулы-1» выиграл пилот McLaren Ландо Норрис из Британии, сообщает «Лента.ру».

Победитель гонки определился 22 сентября. Норрис обошел своего ближайшего преследователя, голландца Макса Ферстаппена из Red Bull , больше, чем на 20 секунд. Тройку лидеров замкнул напарник Норриса по команде, австралиец Марко Пиастри.

Для Норриса эта победа стала - третья в сезоне. В общем зачете пилот с 279 очками занял второе место, уступив лидеру Ферстаппену, набравшему 331 очко.

Следующее Гран-при «Формулы-1» пройдут с 18 по 20 октября в американском Остине, уточняет издание.