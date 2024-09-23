Луна скрывает намного больше воды, чем считалось ранее

15:36 2024-09-23
Луна скрывает намного больше воды, чем считалось ранее

Предыдущие исследования показали, что в кратерах спутника Земли много льда, а теперь стало известно, что вода распространена и на поверхности.

Луна кажется довольно сухой, лишенной влаги, и в каком-то смысле это так. На поверхности спутника Земли нету озер или рек. Но исследования все чаще показывают: на самом деле на Луне спрятано много воды, пишет журнал "Вокруг света".

Согласно предыдущим исследованиям, огромное количество воды может скрываться в лунных кратерах на глубине. Эти "карманы" никогда не затрагиваются прямым светом и теплом Солнца, и это означает, что там могут быть отложения льда толщиной в несколько метров.

Новое исследование доказало: на Луне много воды и гидроксила, и они связаны с минералами, образующими камни и грязь на поверхности. Ученые выяснили: вода на поверхности подвергается воздействию кратеров, потом в течение миллионов лет постепенно разрушается радиацией солнечного ветра. Но этот процесс после себя оставляет гидроксил.

И кратеры, и вулканическая активность способны привнести на поверхность спутника Земли богатые водой материалы. Пироксен — тип магматной породы —  в зависимости от угла попадания солнечного света меняется. Это помогает понять, что вода по Луне движется.

Открытие предполагает, что поселенцы смогут использовать на Луне новый источник воды. А перерабатывая богатые гидроксилом минералы будущие астронавты смогут найти способ выжать воду из камня.

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