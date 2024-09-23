В Японии из праха умерших стали добывать металлы

Все больше японских городов, где есть крематории, на фоне увеличения смертности и цен на металлы стали продавать металлы из праха умерших, сообщает РБК со ссылкой на Nikkkei. Выручку властей оценивают в миллионы долларов

Nikkei, которая провела собственное расследование, уточняет: большинство из более чем 1,5 миллиона человек, которые ежегодно умирают в Японии, кремируются в основном в крематориях, принадлежащих местным властям. Семьи, как правило, забирают остатки праха и части костей. Однако при сжиганиии все равно остается пепел, из которого и добывают металлы в крематориях.

Этот пепел, уточняет газета, часто содержит ценные металлы - золото и палладий (из зубных пломб), и титан (из костных имплантатов)

Издание опросила людей на предмет их отношения к данному явлению. Треть респондентов заявили, что центральному правительству нужно разработать правила продажи металлов из пепла.

«Если города решат продать металлы из праха, они должны раскрыть доходы и то, на какие цели они используются, чтобы получить понимание жителей», — заявила доцент факультета современных социальных исследований Университета Нагоя Гакуин Такако Тамагава.