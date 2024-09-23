В Японии из праха умерших стали добывать металлы

16:20 2024-09-23
В Японии из праха умерших стали добывать металлы

Оставшийся при сжигании пепел часто содержит такие ценные металлы, как золото, палладий или титан.

Все больше японских городов, где есть крематории, на фоне увеличения смертности и цен на металлы стали продавать металлы из праха умерших, сообщает РБК со ссылкой на Nikkkei. Выручку властей оценивают в миллионы долларов

Nikkei, которая провела собственное расследование, уточняет: большинство из более чем 1,5 миллиона человек, которые ежегодно умирают в Японии, кремируются в основном в крематориях, принадлежащих местным властям. Семьи, как правило, забирают остатки праха и части костей. Однако при сжиганиии все равно остается пепел, из которого и добывают металлы в крематориях.

Этот пепел, уточняет газета, часто содержит ценные металлы - золото и палладий (из зубных пломб), и титан (из костных имплантатов)

Издание опросила людей на предмет их отношения к данному явлению. Треть респондентов заявили, что центральному правительству нужно разработать правила продажи металлов из пепла.

«Если города решат продать металлы из праха, они должны раскрыть доходы и то, на какие цели они используются, чтобы получить понимание жителей», — заявила доцент факультета современных социальных исследований Университета Нагоя Гакуин Такако Тамагава.

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